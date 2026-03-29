Il movimento Indipendenza aderisce al progetto di Vannacci

Il movimento politico Indipendenza annuncia ufficialmente la propria adesione al progetto politico Futuro Nazionale. La decisione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 31 marzo 2026 a Roma.

A comunicarlo è Adriana Cavasino, delegato nazionale esecutivo del movimento e responsabile regionale per la Sicilia occidentale, a seguito di un incontro con iscritti e responsabili provinciali del territorio. Nel corso della riunione è stata condivisa e approvata la linea indicata dal segretario nazionale Gianni Alemanno, che prevede la confluenza nel nuovo soggetto politico.

“La Sicilia occidentale – dichiara Cavasino – conferma con convinzione la scelta di aderire a Futuro Nazionale, accogliendo l’indirizzo politico espresso a livello nazionale. Si tratta di un passaggio importante, che nasce dal confronto interno e dalla volontà comune di rafforzare un progetto politico unitario”.

L’adesione rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un nuovo contenitore politico di area sovranista, con l’obiettivo di consolidare le diverse esperienze e sensibilità in un’unica realtà organizzata e coerente.

Ulteriori dettagli e linee programmatiche saranno illustrati durante la conferenza stampa del 31 marzo.