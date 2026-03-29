Flavio Coppola e Francesca Russo scelgono la lista di ProgettiAmo Marsala

“L’ingresso di Flavio Coppola e Francesca Russo nella nostra lista rappresenta un passaggio significativo, che ne rafforza l’identità civica e le prospettive”. Con queste parole ProgettiAmo Marsala annuncia la candidatura nella propria lista del consigliere comunale e dell’insegnante (nonchè nipote acquisita).

“Si tratta di due presenze che qualificano il percorso, non solo per le competenze e l’impegno già dimostrati – per quanto riguarda Flavio – ma anche per il valore di una nuova partecipazione come quella di Francesca, al suo esordio, che sceglie consapevolmente di mettersi in gioco in un progetto politico serio e strutturato”.

Il movimento civico fondato dall’ex vicesindaco Paolo Ruggieri evidenzia che sia Coppola che Russo “hanno aderito formalmente a ProgettiAmo Marsala, confermando al contempo la loro volontà di candidarsi, che è stata accolta con soddisfazione. Un passaggio che rafforza ulteriormente la credibilità del nostro Movimento, che dimostra capacità di accoglienza. La loro adesione nasce da una scelta fondata sui contenuti, sui programmi e su una prospettiva concreta di sviluppo per Marsala. È questo il terreno su cui si costruisce una proposta politica credibile, lontana dalle improvvisazioni e capace di mettere al centro la qualità delle idee e delle persone. ProgettiAmo Marsala continua così a crescere, accogliendo e valorizzando energie, in un percorso che si rafforza giorno dopo giorno attorno alla candidatura a sindaco di Andreana Patti. Perché è solo attraverso un lavoro condiviso e aperto che si può restituire alla città la visione che merita”. Della lista di ProgettiAmo Marsala fanno già parte altri due consiglieri uscenti, Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone, oltre che numerosi rappresentanti della società civile.