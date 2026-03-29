Campobello, il candidato sindaco Mangiaracina: “Pulizia e sicurezza subito sul litorale”

In vista delle imminenti festività pasquali, il candidato sindaco Daniele Mangiaracina interviene sul decoro, sulla sicurezza e l’accoglienza del litorale campobellese, in particolare lungo la costa di Tre Fontane e Torretta Granitola, mete che ogni anno registrano un significativo aumento delle presenze. “È indispensabile che l’Amministrazione comunale attivi con urgenza un piano straordinario di pulizia e sistemazione delle aree costiere – dichiara – per restituire dignità a luoghi simbolo del nostro territorio e offrire un’immagine decorosa a cittadini e visitatori”. Mangiaracina sottolinea, inoltre, l’importanza di predisporre adeguati servizi di supporto per gestire i flussi attesi: “Non basta pulire: è necessario organizzare la sicurezza, migliorare la viabilità e garantire servizi di accoglienza efficienti, per evitare disagi e criticità che ormai si ripetono puntualmente durante le festività”.

Secondo Mangiaracina, la valorizzazione del litorale rappresenta una priorità strategica per lo sviluppo turistico e economico di Campobello di Mazara: “Le nostre coste sono una risorsa straordinaria che va tutelata e promossa con serietà e programmazione. Il decoro urbano e la sicurezza non sono optional, ma condizioni fondamentali per costruire un’offerta turistica credibile e sostenibile”. Infine, rinnova il proprio impegno: “La nostra visione è quella di una città più curata, organizzata e capace di accogliere. Interventi tempestivi e una gestione efficace del territorio saranno al centro della nostra azione amministrativa”.