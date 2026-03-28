Petrosino: tutto pronto per la Sacra Rappresentazione il 29 marzo

A Petrosino è tutto pronto per la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, patrocinata dal Comune, in programma il 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. L’evento prenderà il via alle ore 15 dalla Chiesa Maria SS. delle Grazie, attraversando numerose strade cittadine tra cui via Pio La Torre, via Gazzarella, via Rostagno, via Pietro Nenni e viale Francesco De Vita, per poi fare ritorno in serata. Il culmine della manifestazione sarà rappresentato dalla Crocifissione, prevista alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica, davanti al Palazzo Comunale.