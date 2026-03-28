Misteri di Trapani, tavolo tecnico in Questura per i servizi di sicurezza

Si è svolto in Questura, presso la Sala Riunioni “Ninni Cassarà”, il Tavolo Tecnico presieduto dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore – indetto a seguito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23 marzo scorso, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo – finalizzato alla pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in vista delle processioni della Settimana Santa trapanese.

Nella citata riunione, cui erano presenti il Sindaco di Trapani, il Vicario del Vescovo della Diocesi di Trapani, il Presidente dell’Unione Maestranze nonché i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Trapani, sono stati verificati i dispositivi di safety e security realizzati per la circostanza nonché tutte le altre misure attinenti alla circolazione stradale ed alla sicurezza dell’evento.

In primo piano l’articolato dispositivo messo in campo dalla Questura per la Processione dei Misteri, un evento che si sviluppa per ben 24 ore dal venerdì al sabato Santo e che vedrà un impiego di circa 100 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, senza dimenticare l’altrettanto impegnative processioni del martedì e del mercoledì ove sfileranno i simulacri della Madre Pietà dei Massari e Madre Pietà del Popolo.

È prevista la presenza in città di circa 100.000 tra turisti e fedeli.