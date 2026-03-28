Marsala Doc da primato a Roma, D’Errico primo SM 70 alla 6 ore

Neppure quest’anno la Polisportiva Marsala Doc poteva mancare l’appuntamento con la Maratona di Roma. La società sportiva presieduta da Filippo Struppa ha partecipato con Giuseppe Milazzo, Gianpaolo Graffeo, Thierry Maximilien Morgana e Antonio Pizzo (quest’ultimo alla sua 12ª partecipazione nell’arco di 15 anni). Tra i biancazzurri, il primo a tagliare il traguardo è stato il giovane Milazzo, con il tempo di 3 ore, 30 minuti e 1 secondo, seguito da Graffeo (3:32:02). Entrambi hanno centrato il loro nuovo primato personale. Nonostante 38’ di febbre, ottima a Roma è stata anche la prestazione di Thierry Morgana (3:36:52) e dignitosa quella di Pizzo (3:52:29).

Più numerosa era stata la partecipazione marsalese alla Mezza Maratona di Gela, prova del Grand Prix Fidal regionale. Qui il primo tra i marsalesi è stato Pietro Lombardo (1:28:56), seguito a distanza dal padre Enzo (1:34:51). E poi, nell’ordine, Thierry M. Morgana (1:37:06), Michele D’Errico (1:41:48), secondo nella SM70, Francesco Croce, Antonio Pizzo, Vincenzo D’Accurso, Antonino Cusumano, Antonio Tumbarello, Enzo Castiglione, Matilde Rallo, Mimmo Ottoveggio, Giuseppe Tumminelli, Vito Tumbarello, Francesco Petruzzellis, Francesco Angileri, Salvatore Panico e Antonino Licari. D’Errico ha preso parte anche alla “6 ore” di Putignano, con un primo posto nella sua categoria d’età, mentre Nicola Palmeri ha gareggiato alla mezza di Brescia e la new entry Antonino Tuzzolino al “Chianti Ultra Trail”.