Ezio Piccione: “A sostegno di Andreana Patti e per la sanità marsalese”. VIDEO

Ezio Piccione, assistente medico amministrativo, candidato per rinnovo del consiglio comunale di Marsala nella lista “Marsala Civica – Sud chiama Nord” a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Come è nata la sua candidatura?

“Ho ripreso questa mia scelta per il mio ruolo professionale nel settore sanitario. Ho potuto constatare come il sistema sanitario pubblico in Italia sia davvero carente, file per prenotazioni che arrivano anche a mesi, oppure tanto denaro per curarsi privatamente. C’è anche chi arriva fare dei prestiti per fare fronte alle spese”.

Perché a sostegno di Andreana Patti?

“Siamo di fronte ad una persona di impegno e costanza. Sono al suo sostegno come tutta la nostra lista, perché siamo d’accordo con il suo programma e la candidata è pronta a risolvere le problematiche della città. Sono convinto che ci riuscirà”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale alla ricerca del consenso per approdare a Sala delle Lapidi?

“Parlando con la gente ed esponendo loro il nostro programma e le soluzioni che proponiamo per affrontare i prossimi cinque anni amministrativi. Tante sono le questioni, alcune anche urgenti, che devono essere affrontate. Mi riferisco alla raccolta differenziata, alla pulizia delle strade, io vorrei portare a termine la questione relativa i sottopassi che non può essere più rinviata. Io sono d’accordo a questo punto per togliere la pista ciclabile dello Stagnone che si è rivelata di difficile attuazione. Tante piccole soluzioni per rendere più vivibile la nostra città, rispondendo anche alle richieste dei bisogni dei cittadini”.