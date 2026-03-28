Droga a Gibellina, denunciato un 27enne

I Carabinieri della Stazione di Gibellina hanno denunciato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio svolto nell’ambito di quanto condiviso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, transitando in una via di quel centro abitato hanno notato l’uomo che alla vista dell’autoradio ha provato ad allontanarsi con fare sospetto, cercando di disfarsi di un involucro che gettava a terra.

Dopo aver bloccato l’uomo e recuperato l’involucro, i Carabinieri hanno accertato che in esso erano contenuti 10,7 grammi di cocaina.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro è il 27enne gibellinese denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Lo stesso soggetto solo pochi giorni prima era stato denunciato per il medesimo reato sempre dai Carabinieri di Gibellina, dopo che durante un controllo alla circolazione stradale, era stato trovato in possesso di circa 26 grammi di marijuana.