Non poteva avvicinare la ex, ma la contattava con messaggi minacciosi. Arrestato uomo di Santa Ninfa

redazione

Non poteva avvicinare la ex, ma la contattava con messaggi minacciosi. Arrestato uomo di Santa Ninfa

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venerdì 27 Marzo 2026 - 11:16

I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno denunciato un castelvetranese di 40 anni, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che, sottoposto al divieto di dimora e al divieto di avvicinamento alla ex compagna l’avrebbe contattata a mezzo social network con messaggi minacciosi.

I militari dell’Arma, dopo la denuncia della donna, hanno appurato come il 40enne avesse in più giorni contattato l’ex compagna su varie piattaforme social inviando foto che ritraevano i due durante la relazione passata accompagnate da messaggi dal tono minaccioso.

Al termine degli accertamenti pertanto l’uomo è sato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

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