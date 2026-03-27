Marsala, rubinetto perde da mesi al cimitero nuovo: “Spreco d’acqua”

Da mesi, giorno e notte, un rubinetto continua a perdere acqua all’interno del cimitero nuovo di Marsala, precisamente al primo piano del lotto 1986. Una situazione che, oltre a rappresentare un evidente spreco idrico, solleva interrogativi sullo stato di manutenzione di uno dei luoghi più frequentati e delicati della città. La perdita, a quanto segnalato da alcuni cittadini che si recano a trovare i propri cari defunti, andrebbe avanti ininterrottamente da diverso tempo, senza che finora sia stato effettuato un intervento risolutivo. Un flusso continuo, magari apparentemente contenuto, ma che con il passare delle settimane e dei mesi si traduce in una quantità d’acqua sprecata tutt’altro che irrilevante.

Il problema non riguarda soltanto il danno economico o ambientale. In un periodo in cui si parla sempre più spesso di emergenza idrica, razionalizzazione delle risorse e necessità di evitare ogni forma di spreco, vedere un rubinetto lasciato a perdere in modo costante all’interno del camposanto appare come un paradosso difficile da giustificare. A farne le spese è anche il decoro del cimitero, luogo che dovrebbe essere mantenuto con particolare attenzione e rispetto. I cittadini che si recano quotidianamente a far visita ai propri cari si trovano così davanti all’ennesimo piccolo ma significativo segnale di incuria, in uno spazio che dovrebbe invece essere sinonimo di ordine, silenzio e manutenzione costante.