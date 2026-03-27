Ricco bottino per la Diavoli Rossi Marsala alle gare di Ginnastica regionale e CSAIn

Grande successo per la Polisportiva Diavoli Rossi Marsala in occasione della seconda prova regionale Silver organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) a Spadafora (ME) sabato 21 marzo. La società ha partecipato con ben cinque squadre, centrando cinque podi. Tre le medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo, sono state il bottino ottenuto che parla chiaro, a conferma dell’eccellente lavoro svolto da atleti e staff. Le squadre in gara hanno dimostrato una notevole crescita, frutto dell’impegno quotidiano in palestra e della passione che anima tutto il gruppo sportivo. Ogni esercizio è stato eseguito con precisione e grinta, conquistando il favore della giuria e del pubblico presente. Molta la soddisfazione da parte della dirigenza e degli allenatori, che vedono premiati i sacrifici e la dedizione degli atleti e del numeroso staff tecnico. Questi risultati rappresentano non solo un traguardo importante, ma anche uno stimolo per affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti stagionali, come le prove individuali su cui le oltre 50 ginnaste del settore Silver stanno già lavorando.

Di seguito i risultati di giornata:

1° posto per la squadra LB3 base Allieve composta da Adele Struppa, Irene Gentile, Sara Crinelli e Micaela Donato;

per la squadra LB3 base Allieve composta da Adele Struppa, Irene Gentile, Sara Crinelli e Micaela Donato; 1° posto per la squadra LA3 avanzato Junior/Senior composta da Ilenia Vinci, Chiara Papiro e Ilaria Mirabile;

per la squadra LA3 avanzato Junior/Senior composta da Ilenia Vinci, Chiara Papiro e Ilaria Mirabile; 1°posto per lasquadra LA base Allieve composta dalle giovanissime Alice Baiata, Enrica De Carlo, Ilary Romeo, Sara Panicola e Martina Marino;

per lasquadra LA base Allieve composta dalle giovanissime Alice Baiata, Enrica De Carlo, Ilary Romeo, Sara Panicola e Martina Marino; 2° posto per la squadra LA3 avanzato Allieve composta da Sofia Badalucco, Mariele D’Asaro, Viola Misso e Viola Salvaggio;

per la squadra LA3 avanzato Allieve composta da Sofia Badalucco, Mariele D’Asaro, Viola Misso e Viola Salvaggio; 3° posto per la squadraLA3 base Allieve composta da Alyssa Foderà, Elisa Civello, Giulia Mulè e Dalila Chirco alla loro primissima esperienza di gara federale.

A Marsala week end con la gara CSAIn

Ma il weekend non si è concluso con la gara di Spadafora, infatti, domenica 22 marzo, presso la sede di Via Tunisi 67, si è svolta la gara promozionale di ginnastica artistica femminile e maschile indetta dall’ente di promozione sportiva CSAIn, organizzata proprio dalla Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala. L’evento ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e crescita sportiva all’insegna della passione e dei valori dello sport dilettantistico. Le 33 ginnaste partecipanti per la storica società marsalese si sono distinte per impegno, tecnica e grinta, conquistando numerosissimi podi nei livelli più alti di competizione, dal livello C2 al livello Super A. Impressionante il carniere: 14 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo, hanno permesso a quasi tutte le atlete e gli atleti della Diavoli Rossi di staccare il pass per le finali nazionali che si terranno a Cesenatico dal 20 al 24 di Maggio, a cui prenderanno parte circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalle nostre atlete e atleti» — commentano i direttori sportivi della società, i professori Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, «ma ancor più della loro dedizione e del clima di collaborazione che si respira in palestra. Questa manifestazione è stata una festa dello sport per tutta la nostra comunità”.