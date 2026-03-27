Cristina Genna: “Marsala cambi visione con sostenibilità ambientale e giustizia sociale”. VIDEO￼

Cristina Genna, brand ambassador di una cantina vinicola, candidata al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala, è tra le file del partito Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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Come nasce questa candidatura?

Sono tornata a Marsala da 5 anni dopo aver vissuto tra Varsavia, Londra e Bologna per studio e lavoro. Ma sono sempre stata legata al territorio marsalese, mi ha dato tanto. Tornando mi sono guardata intorno e ho visto molte problematiche. Non lasciamoci andare all’adagio siciliano del ‘le cose sono andate sempre così’. Credo ci sia un’altra visione: provare a cambiare le cose passo dopo passo, grazie a chi ha le buone caratteristiche di leadership ed Andreana Patti le ha.

Cosa l’ha convinta a sposare il progetto di Alleanza Verdi Sinistra?

La politica del partito si fonda su due principi: la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale. Bisogna proporre politiche per la salvaguardia dell’ambiente senza dimenticare di prenderci cura di tutta la collettività. E questi sono gli obiettivi anche di Andreana Patti e che noi dovremmo cogliere per cambiare anche il profilo di questa città.

C’è oggi una generazione attenta all’ambiente. Dall’altro lato chi tiene alla valorizzazione dell’ambiente si scontra col pregiudizio di dire sempre no. Lei come comunicherebbe a chi non vede di buon occhio le tematiche ambientaliste temendo ripercussioni sull’economia?

Il mio lavoro è quello di raccontare attraverso il vino la bellezza di un territorio. Ma è importante coltivare bellezza e prendersi cura del territorio, un caposaldo della politica che si prende cura del bene comune. L’ambiente riguarda tutti quanti, non è futuro e già presente.

Secondo lei, c’è la possibilità di convincere tanti marsalesi a tornare senza rinunciare ai propri sogni?

Sono un’eccezione perchè tanti miei coetanei sono fuori, io sono tornata. Ma sono persone che spesso hanno il desiderio di tornare. Per cui è importante che la politica pensi a creare le condizioni per far tornare i propri giovani.