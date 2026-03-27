“Adottare un Amico”: un cuore per i cani abbandonati di Marsala. Perché i cani senza voce meritano la tua!

Immaginate 200 cani al canile di Marsala, con gli occhi tristi che implorano un po’ d’amore: abbandonati, affamati, spaventati. Non è una scena da film drammatico, ma la realtà che il Movimento Popolare Arcobaleno vuole cambiare con il progetto “Adottare un Amico: un cuore per i cani abbandonati di Marsala”. L’obiettivo? Trovare casa a almeno 100 di loro (il 50%!) e rendere la vita più dignitosa per gli altri, trasformando il canile in un posto accogliente anziché un limbo di solitudine.

Il piano d’attacco è concreto e coinvolgente:

Campagna di adozione turbo: eventi al canile e in piazza, con associazioni animaliste e volontari che vi faranno innamorare di un peloso a prima vista. Materiali informativi ovunque per convincervi che adottare è facile e gratificante. Cure top per tutti: Vaccinazioni, alimentazione sana, igiene impeccabile e spazi sicuri – niente più box sporchi o malattie.

Sensibilizzazione che arriva dritta al cuore: workshop, conferenze e lezioni nelle scuole locali, per insegnare ai bimbi (e non solo) che un cane non è un giocattolo da scaraventare via.

E i risultati? Adozioni record, cani più felici e una Marsala più sensibile: perché abbandonare è da codardi, adottare è da eroi. Partners d’eccezione: associazioni animaliste, volontari, scuole e il canile stesso. L’appello parte sull’onda della Giornata Mondiale contro l’Abbandono degli Animali (che si celebra il 26 agosto, ma perché aspettare?). “I cani abbandonati non hanno voce, ma noi possiamo parlare per loro”. Non mollate i vostri amici a quattro zampe: adottatene uno nuovo! Se non potete, donate o unitevi come volontari. Insieme, facciamo la differenza.