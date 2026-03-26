Si chiude il mandato di Margherita Rizza come Commissario straordinario della FOSS

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comunica che, in data odierna, il Commissario straordinario Margherita Rizza ha rassegnato le proprie dimissioni, concludendo il mandato alla guida dell’Ente. Nel corso dell’incarico, iniziato il 16 maggio 2024, il Commissario ha guidato la Fondazione in una fase di profondo consolidamento, caratterizzata da interventi significativi sul piano organizzativo, amministrativo e artistico. Tra i risultati più rilevanti si ricordano l’avvio e la conclusione di importanti procedure di stabilizzazione del personale storico precario, l’attivazione di nuovi concorsi, il rafforzamento dell’organico orchestrale e l’avvio di un percorso di modernizzazione dei processi amministrativi, oggi in fase di ulteriore sviluppo e completamento. Parallelamente, la Fondazione ha proseguito il proprio cammino di crescita sul piano artistico, consolidando la qualità dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, sempre più apprezzata dal pubblico e dalla critica, e rafforzando il rapporto con il territorio e le istituzioni.

“Concludo questo incarico – dichiara Margherita Rizza – con un sentimento di gratitudine ed entusiasmo. Quasi due anni alla guida della Fondazione hanno rappresentato un percorso intenso, che ha consentito di avviare e portare a compimento passaggi importanti, a partire dalla stabilizzazione di tanti lavoratori storici e dal rafforzamento dell’organico, fino all’avvio di processi di innovazione amministrativa che richiederanno ora continuità e determinazione per essere pienamente sviluppati. Ho avuto modo di seguire da vicino la crescita dell’Orchestra, il consolidamento della qualità artistica e il consolidarsi del rapporto con il pubblico, che ha dimostrato nel tempo una vicinanza costante e partecipe. È un patrimonio prezioso che merita di essere custodito e valorizzato. Il percorso intrapreso in questi anni, che è stato possibile grazie al sostegno istituzionale del Presidente Renato Schifani e dell’Assessore al Turismo Elvira Amata, è tracciato e va proseguito, con lo sguardo rivolto al futuro e alla capacità della Fondazione di continuare a essere un punto di riferimento culturale per la città e per la Regione. Rivolgo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso questo cammino – tutti i professori e le professoresse d’orchestra, gli artisti ospiti, il personale amministrativo, i collaboratori e le istituzioni – e formulo i migliori auguri a chi proseguirà questo lavoro. Sono certa che, anche nel mio ruolo di dirigente dell’Assessorato al Turismo, le nostre strade avranno modo di incrociarsi ancora, nel comune impegno per la crescita del sistema culturale siciliano”. La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana esprime il proprio ringraziamento al Commissario Margherita Rizza per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato, augurandole i migliori successi per il prosieguo della sua attività istituzionale.

– foto di repertorio FOSS –

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