Incidente sull’Autostrada 29, muore 49enne di Castelvetrano

Tragico incidente stradale lungo l’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, dove ha perso la vita un uomo di 49 anni, originario della città belicina. La vittima, M. F., era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo il tratto in direzione Mazara del Vallo quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’automobilista. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano, ma nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.