In Cina nuove scoperte di terre rare, fluorite e barite

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto progressi significativi nell’esplorazione di tre risorse minerarie chiave – terre rare, fluorite e barite – nella provincia sud-occidentale del Sichuan, secondo quanto riferito dal ministero delle Risorse Naturali.

Nell’area mineraria di Maoniuping, nella contea di Mianning, una filiale del China Rare Earth Group Co., Ltd. ha confermato di aver identificato una nuova risorsa di ossidi di terre rare pari a 9,666 milioni di tonnellate.

Secondo gli esperti, la scoperta rappresenta un importante rafforzamento delle riserve strategiche di terre rare del Paese e un modello innovativo per l’esplorazione mineraria in profondità e nelle aree periferiche in terreni geologicamente complessi.

Oltre ai giacimenti di terre rare, la stessa area mineraria contiene anche 27,135 milioni di tonnellate di fluorite e 37,228 milioni di tonnellate di barite, entrambe classificate come riserve di dimensioni “super grandi”.

Wang Denghong, direttore dell’Istituto delle risorse minerarie dell’Accademia cinese delle scienze geologiche, ha sottolineato l’importanza delle scoperte di questi due minerali.

“Se le terre rare sono le ‘vitamine dell’industrià, allora fluorite e barite sono le basi essenziali e i pilastri dell’industria, insostituibili e costantemente richiesti”, ha dichiarato Wang.

La fluorite è una materia prima cruciale nell’industria moderna, con applicazioni diffuse in settori che spaziano dall’aerospazio alla farmaceutica, dall’elettronica alla meccanica, fino all’energia nucleare.

La barite, invece, trova il suo principale impiego nell’industria della perforazione petrolifera e del gas e svolge anche un ruolo importante nei prodotti chimici, nei materiali di riempimento e nell’imaging medico.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-