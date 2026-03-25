Nordio “Mia posizione confermata, fiducia dimostrata da governo e premier”

ROMA (ITALPRESS) – “Le dimissioni di Delmastro sono state spontanee e in un certo senso inattese, ma io ho subito detto che non sarebbe cambiato nulla nella compagine ministeriale: non posso che riaffermare la mia gratitudine per la sensibilità istituzionale con cui Delmastro ha dato le dimissioni. Per quanto riguarda me, nonostante mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica di questo referendum, la mia posizione è stata confermata”. Lo sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del question time in Aula a Montecitorio.

“Delmastro si è dichiarato disposto a chiarire nelle sedi opportune i fatti che lo coinvolgono: non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della Giustizia si dimetta in seguito all’esito negativo di un referendum, anche perchè la fiducia è stata già dimostrata dal governo e dal presidente del Consiglio”, ha aggiunto.

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