Messineo: “Patti figura empatica, lavorare per un cartellone culturale di qualità a Marsala”. VIDEO

Marco Messineo, esperto in social media ed eventi, è candidato al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala con il partito AVS, Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

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Com’è nata la sua idea di proporsi per un ruolo a Sala delle Lapidi?

“Potrei essere banale: per amore della mia città, perchè me l’hanno chiesto col cuore. Ma lo faccio anche per me stesso, per chiudere un cerchio iniziato con la mia prima candidatura 11 anni fa, un’esperienza che mi ha messo molta pressione”.

Il partito in cui si candida sostiene Andreana Patti a sindaco. Qual è il suo giudizio?

“Finalmente una figura nuova che si slaccia dalle vecchie scuole. Abbiamo l’opportunità di avere una visione nuova su Marsala, la dottoressa Patti è competente sui fondi europei da portare sul territorio. Ma lei ha anche empatia, il mettersi nei panni degli altri e la Patti lo fa già. E da consigliere comunale è importante conoscere le esigenze dei cittadini”.

Se dovesse essere eletto, di cosa vorrebbe occuparsi?

“Mi occupo di marketing, comunicazione ed eventi. E’ facile fare l’evento estivo, paghi la band e la porti sul palco, più complesso fare un cartellone culturale sostenibile e bisogna lavorare su questo, sulla qualità”.

Ha da poco iniziato la sua campagna elettorale. Come si sta svolgendo?

“Ho già chiarito che sono anti-commerciale, però è una sfida con me stesso. Non mi so vendere ma sono me stesso e non chiedo voti. Io sono qua per la comunità, perchè ‘Marsala siamo noi’”.