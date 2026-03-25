Bottino per le Libellule di Marsala alla prima prova di Twirling Sicilia

Straordinario bottino per l’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala, protagonista alla prima prova del Campionato regionale di Twirling Sicilia (serie B/C) e Coppa Italia 2026, disputata a Patti. La società lilybetana rientra con ben 36 medaglie complessive: 14 ori, 13 argenti e 9 bronzi, confermando la propria forza a livello regionale. Sul parquet del PalaSerranò, le atlete guidate dal tecnico federale Giulia Mirabile, insieme allo staff composto da Giovanna Giordano e Lucrezia De Vita, hanno brillato sia nelle categorie individuali che di squadra. Tra i risultati più rilevanti spiccano le vittorie di atlete esperte come De Vita, Parisi, Chibbaro e Sciacca, ma anche le prestazioni delle giovani promesse, alcune subito a podio al debutto. Sugli scudi anche Gaia Pipitone, protagonista con due ori e due argenti, e il giovane Leo De Marco, già in evidenza anche in campo nazionale. Importanti anche i successi di squadra, con i Twirl Team e l’Artistic Group. Positiva la sinergia con altre realtà del territorio, come Le Farfalle Mazara e la Venus Trapani. Le Libellule guardano ora al prossimo impegno internazionale: tre atleti saranno protagonisti agli Europei di Eindhoven, dal 1° al 5 aprile.