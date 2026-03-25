Kabongo: “Pronto a mettere le mie competenze al servizio della comunità marsalese” VIDEO

Vive da 12 anni a Marsala Albert Kalenda Kabongo, imprenditore di origine africane che da diversi anni ha scelto di vivere e lavorare nel nostro Paese, specializzandosi – tra le altre cose – sul tema del diritto riguardante le migrazioni. Sarà in campo nella lista Avs, a sostegno della candidatura di Andreana Patti.

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Quali motivazioni l’hanno spinta a candidarsi?

Sono diverse. Ho sempre fatto politica, magari dietro le quinte. Stavolta ho deciso di mettermi in gioco in prima persona, perchè credo nella progettualità della nostra candidata a sindaco e perchè credo che non sia giusto che in una città di 80 mila abitanti debbano candidarsi sempre le stesse persone. Servono energie nuove, una politica innovativa, soprattutto in un momento così importante della nostra storia. Metterò le mie competenze al servizio della comunità.

Come valuta il processo di inserimento dei migranti in questo territorio?

Sono qui da 12 anni, ho avuto la fortuna e la possibilità di scegliere Marsala come la mia casa. Da studioso dei fenomeni migratori, so quant’è importante il diritto di partire, ma anche quello di restare. Con le mie competenze vorrei dare una mano per la gestione del fenomeno migratorio nella città, un tema molto importante, che però viene spesso trattato attraverso slogan e invece servono competenze e serietà. Ci sono tanti migranti che lavorano tante ore al giorno, permettendo che la frutta e la verdura arrivino sulle nostre tavole. Purtroppo, ci sono anche migranti che delinquono, causano paura e alimentano l’insicurezza. Noi dobbiamo far sì che le normative esistenti siano rispettate: chi sbaglia deve pagare, non si discute. E nel caso del migrante c’è anche la possibilità di revocare il titolo di soggiorno e tornare a casa. Al centro di Milo spesso troviamo tante persone detenute: io comincerei a rimpatriare chi delinque realmente, creando problemi, lasciando invece un’opportunità a chi si trova lì soltanto perchè accusato del reato di immigrazione clandestina.

Qualora venisse eletto che tipo di iniziative e progetti porterebbe in Consiglio comunale?

Nella mia vita sono anche imprenditore e amo tanto il mondo della progettazione. Vorrei lavorare soprattutto nel campo delle politiche giovanili. Vedere i nostri giovani partire perchè qua non hanno prospettive è molto triste. Mi impegnerei a favorire le condizioni affinchè tanti giovani possano rimanere qui.

Come nasce l’idea di candidarsi con Alleanza Verdi Sinistra?

Europa Verde rispecchia il mio modo di vedere il mondo per quanto riguarda l’ambiente, i giovani, la giustizia sociale. E’ una politica innovativa e considero Europa Verde la mia casa.