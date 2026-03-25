Carmelo Pipitone in concerto al Don Bosco di Marsala con il nuovo “Quinto Quarto”

Il chitarrista petrosileno Carmelo Pipitone, fondatore della band Marta sui Tubi e componente degli O.R.k., sarà protagonista di un imperdibile concerto sabato 9 maggio alle ore 21 al Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’evento è organizzato da La Fabbrica assieme a Marco Messineo, in collaborazione con Nomea Produzioni; media partner itacanotizie.it e Marsala C’è. I biglietti del concerto su: https://donboscomarsala.18tickets.it/film/78140.

L’occasione sarà anche un modo per presentare il suo nuovo album “Quinto Quarto”, uscito il 13 marzo scorso per l’etichetta “ad est dell’equatore”, disponibile in vinile e sugli store digitali da maggio. Questo quarto lavoro di inediti arriva a due anni di distanza da “Piedi in acqua” e raccoglie 11 brani composti nell’ultimo periodo, in cui Pipitone si muove con libertà tra inglese, italiano, siciliano e arabo. Le canzoni affrontano i temi complessi della società contemporanea: tirannia, mancanza di saggezza, crudeltà e ignoranza, che rendono difficile anche il semplice atto di respirare (OM, Boffe a Manu China, Filo di lana, Scemo shuffle), e denunciano l’autodistruzione generata dall’ossessione per il superfluo e dall’incapacità di liberarsi da schemi e relazioni imposti dalla socialità (Tossica mente).

Non mancano brani più intimi e personali: in “Solchi tra le mani” Pipitone dedica una canzone a un amico che viene dal futuro, mentre “Quasi aprile” racconta la dolcezza e la tenerezza che i nostri genitori, ormai anziani, conservano negli occhi quando ci si ritrova. “Quinto Quarto” si presenta come un vero e proprio taccuino personale in cui Pipitone fissa impressioni, stati d’animo e riflessioni improvvise, alternando asperità e leggerezza nella sua espressività musicale. L’artista stesso racconta: “Nel mio Quinto Quarto c’è fame e verità, mani ruvide e odore forte, storia popolare ed illusione – perché la nobiltà nasce dalla trasformazione degli elementi e ciò che era poco nutre tanta gente e quel che resta diventa festa”. Il nuovo album rappresenta una tappa significativa nel cammino artistico di Carmelo Pipitone, un musicista in costante evoluzione, capace di offrire un’espressione autentica e rara della propria sensibilità. Il concerto del 9 maggio al Cine Teatro Don Bosco sarà quindi un’occasione unica per ascoltare dal vivo le sonorità e i virtuosismi della chitarra di uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana contemporanea.