Antonio Parrinello: “A Palazzo VII Aprile in difesa del comparto agricolo marsalese”. VIDEO

Antonio Parrinello, imprenditore agricolo, candidato con il Partito Democratico alle elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Marsala, sostiene la candidata a sindaco Andreana Patti.

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Parrinello, perchè ha deciso di candidarsi?

La mia candidatura nasce da un gruppo di giovani agricoltori. Ci siamo detti: perchè non scendere in campo a sostegno di un comparto anche all’interno delle stanze comunali.

Perchè sostenere Andreana Patti?

Con il PD abbiamo avviato una collaborazione da anni con l’onorevole Dario Safina che è stato molto vicino a noi lavoratori del comparto agricolo, conosce le nostre problematiche. Non potevamo non sostenere Andreana Patti che si è preoccupata di sostenerci, è preparata sui fondi europei e può dare lustro a questa città.

Il Comune di Marsala, per le sue competenze, è intervenuto a sostegno del comparto agricolo. Ma si fa sempre poco. Se dovesse essere eletto, cosa vorrebbe fare?

Credo che non ci sia mai stato un consigliere comunale che si occupa di Agricoltura come primo lavoro, di valorizzare i nostro prodotti; abbiamo due vitigni autoctoni importanti da promuovere, il Grillo, il Catarratto, così come il Nero d’Avola. Con un’agricoltura forte, ci sono meno giovani che tentano la fortuna altrove e restano.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

La mia è iniziata già da un pò con un gruppo di agricoltori, sia in centro che nelle periferie. Stiamo lavorando ogni giorno, discutendo con le persone, affinchè il comparto possa risorgere.