Accordo tra UniCredit e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di creare valore aggiunto per le imprese agricole assistite dagli iscritti agli Ordini. L’accordo è stato sottoscritto da Gianfranco Di Girolamo, Responsabile Corporate Business Management Sicilia di UniCredit e da Giuseppe Iacono, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia.

In dettaglio, l’accordo prevede che la banca organizzerà webinar ed eventi formativi attraverso UniCredit Banking Academy – l’offerta strutturata di formazione ed educazione finanziaria che UniCredit propone alle imprese – con l’obiettivo di aumentare le competenze finanziarie delle imprese e sviluppare una cultura creditizia che possa facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito.

Grazie alla partnership, le imprese assistite dagli iscritti agli Ordini potranno beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, con una particolare attenzione alle imprese che intraprendono percorsi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance. L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere e reti d’imprese e per la promozione dell’agritech alimentare.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).