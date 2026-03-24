Al Parco Lilibeo il progetto del Fossato Punico e della valorizzazione delle Fortificazioni della città antica

Il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala ospiterà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 17, un incontro di grande rilievo culturale e scientifico dedicato alla riqualificazione del fossato punico e alla valorizzazione delle antiche Fortificazioni di Lilibeo. L’appuntamento si terrà presso il Museo Archeologico Lilibeo, nella Sala Conferenze “Maria Luisa Famà”, affacciata sul Lungomare Boeo. Protagonista dell’incontro sarà l’architetto Antonio Mauro, direttore dei lavori del primo step e progettista del futuro Parco, che presenterà lo stato di avanzamento degli interventi in corso e le prospettive di sviluppo di uno dei contesti archeologici più preziosi e storicamente stratificati dell’intera Sicilia occidentale. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, e di Violetta Isaia, Presidente dell’Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala. Introduce e dialoga con l’architetto Mauro il professor Giuseppe Todaro.

Un patrimonio da restituire alla città

Il progetto di riqualificazione mira non soltanto al recupero fisico del sito, ma alla sua piena fruizione pubblica: la creazione di un parco aperto, accessibile e didatticamente attrezzato, capace di diventare polo di attrazione culturale e turistica per l’intero territorio del Trapanese. Lilibeo — l’odierna Marsala — fu fondata dai Cartaginesi nel IV secolo a.C. come punto strategico di controllo del Canale di Sicilia. Il fossato punico e le possenti mura di difesa che cingevano la città antica rappresentano una testimonianza eccezionale dell’architettura militare fenicio-punica, sopravvissuta nei secoli pur celata sotto strati di terra e depositi alluvionali. I recenti scavi hanno restituito stratigrafie di grande complessità e oggetti di notevole pregio storico-artistico.

Formazione e cultura: un evento aperto a tutti

L’incontro è riconosciuto ai fini della formazione professionale continua dall’Ordine degli Architetti, ma si rivolge a tutti i cittadini, appassionati di archeologia, studenti e operatori del settore culturale. Al termine della serata, la cantina Alcesti offrirà una degustazione di vini siciliani, in un connubio tra memoria storica e tradizione enogastronomica locale.

Informazioni e contatti: Tel. 391.1179632 · Email: marsala@bcsicilia.it