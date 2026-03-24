Marsala: gli studenti dell’Itet al Parcobaleno per progettare un futuro sostenibile

Gli studenti delle classi 3Cs e 4Ds dell’ITET Garibaldi di Marsala hanno partecipato a un sopralluogo tecnico presso il Parcobaleno, segnando una tappa fondamentale del progetto STEM POWER. L’iniziativa, sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale, si inserisce nei percorsi di orientamento scuola-lavoro con un focus specifico sulle “blue jobs” e la sostenibilità ambientale.



Sotto la guida esperta del team del Fab Lab, i ragazzi hanno adottato la metodologia del learning by doing, cimentandosi nella progettazione di installazioni innovative che integrano stampa 3D, taglio laser e sartoria digitale. L’obiettivo centrale del percorso è la sintesi tra competenze tecnologiche avanzate e tutela dell’ecosistema marino. Attraverso rilievi sul campo e attività di problem solving, gli studenti hanno ideato soluzioni concrete volte alla valorizzazione del territorio e alla promozione della cittadinanza attiva.

Non è stata una semplice visita, ma una vera sfida di cittadinanza attiva:

Learning by doing: Affiancati dagli esperti del Fab Lab, gli studenti hanno progettato prototipi in stampa 3D e taglio laser.

Innovazione Green: Ogni idea è stata pensata per tutelare l’ecosistema marino locale.

Problem Solving: I rilievi tecnici effettuati sul posto serviranno a realizzare installazioni concrete per il territorio.

Innovazione, territorio e talento: la scuola del futuro passa da qui.