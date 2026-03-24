Finistrelle: weekend di successi per i team marsalesi Leoni e Star Cycling a Santa Ninfa

Fine settimana di grande ciclismo fuoristrada a Santa Ninfa con la settima edizione della XCO Finestrelle, tappa iconica del panorama siciliano valida per il Campionato FCI. Due le squadre marsalesi protagoniste: l’ASD Leoni Team e lo Star Cycling Lab, entrambe capaci di risultati di rilievo e di confermare la forza del ciclismo locale. L’ASD Leoni Team ha brillato soprattutto nella categoria Elite Sport, con Francesco Martinico sul podio al 3° posto, mentre Michele Morsello, Alessio Tumminello, Vincenzo Di Bernardo e Calogero Giacalone hanno chiuso tra i primi otto, a testimonianza di una prova di squadra solida e compatta. Nella categoria M2, spicca il 5° posto di Angelo Rallo, mentre tra M3 e M4 Ezio Tumminelli e Sebastiano Tranchida hanno difeso con grinta i colori lilybetani.

Il presidente Giovanni Genna ha partecipato attivamente alla competizione, confermando dedizione e passione per il team. Parallelamente, lo Star Cycling Lab ha ottenuto risultati importanti, con Francesco Stabile protagonista tra gli Esordienti 2° anno. Nonostante la sua specialità sia la strada, Stabile ha chiuso 12° nella gara XCO, frutto di una rimonta spettacolare partendo dalle ultime posizioni. Nel frattempo, il resto del team ha lavorato sulle ricognizioni dei percorsi, in vista dei Campionati Italiani in programma il 25 e 26 aprile. Il weekend ha dimostrato la crescita di entrambe le formazioni marsalesi, capaci di competere a livello nazionale e di portare in alto il nome di Marsala nella mountain bike siciliana. Il prossimo appuntamento per lo Star Cycling Lab sarà il 29 marzo alla Favorita, chiusura del Trittico della Conca d’Oro.