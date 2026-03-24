Addio a Gino Paoli, pilastro della canzone d’autore italiana

È morto nella notte a Genova a 91 anni Gino Paoli, circa 4 mesi dopo la sua grande amica Ornella Vanoni, uno dei pilastri assoluti della canzone d’autore italiana, uno dei simboli della “scuola genovese”, insieme a Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Bruno Lauzi. E’ deceduto nella notte, serenamente, circondato dai suoi cari. Sue le famose canzoni “Il cielo in una stanza ai discografici”, “La gatta nel 1960″, “Senza fine“, “Sapore di sale“, la più recente “Un altro amore” portata a Sanremo nel 2002. Negli anni ’60 anche il suo tentato suicidio, si sparò un colpo al cuore rimanendo però vivo. L’attrice Stefania Sandrelli fu un suo amore, da cui ebbe la figlia Stefania. Lo scorso anno a 60 anni morì improvvisamente il figlio Giovanni.