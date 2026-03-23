Multa a tre farmacie marsalesi, non avevano il certificato per il distributore automatico

Stangata per tre farmacie che operano nel territorio di Marsala. I Carabinieri – tramite uno stringato comunicato stampa – hanno fatto sapere che il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli ad alcune farmacie del marsalese e in tre di queste è stata riscontrata la mancanza presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), relativa all’istallazione di distributori automatici per il commercio di parafarmaci, posti davanti l’ingresso delle stesse. A ciascun esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.098 euro.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una comunicazione amministrativa che consente ad un’impresa o a un professionista di avviare, modificare o cessare immediatamente un’attività economica senza dover attendere un’autorizzazione preventiva da parte degli enti pubblici, semplificando così la burocrazia rispetto alle vecchie procedure come la DIA. La SCIA è obbligatoria in molti casi, non solo per aprire una nuova attività, ma anche per modificare aspetti importanti (come trasferire la sede o cambiare tipologia di attività), sospendere temporaneamente l’attività o cessarla definitivamente. La presentazione avviene oggi prevalentemente in forma telematica attraverso il portale “Impresa in un Giorno” o tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente.