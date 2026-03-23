Marsala: la candidata sindaca Andreana Patti incontra gli elettori di SS Filippo e Giacomo e di Ciavolo

In contrada Santi Filippo e Giacomo e in contrada Ciavolo, due incontri per la candidata sindaca al Comune di Marsala Andreana Patti incentrati, ancora una volta, sulla politica dell’ascolto, fatta di presenza nei territori, attraverso cui si continua a costruire, passo dopo passo, ormai da settimane, un rapporto di fiducia con i cittadini, raccogliendo i loro bisogni, per trasformarli in risposte, in progetti, in soluzioni concrete. «Abbiamo continuato a dialogare con le comunità marsalesi nella prospettiva dell’ascolto e dell’individuazione dei loro bisogni, che sono trasversali, unici per tutti: le infrastrutture primarie, strade, illuminazione, parcheggi, verde pubblico, la sicurezza, il decoro urbano, a cui si aggiungono anche delle specificità, come i contenitori culturali, oggi assenti, la valorizzazione delle tradizioni – dichiara Andreana Patti – Abbiamo confermato la presenza di comunità vive, alimentate dall’associazionismo, dal volontariato, dalle parrocchie, dove ad essere assente è la politica, l’amministrazione. E noi vogliamo colmare questa assenza, partendo dalla costruzione di un progetto politico, e non solo di un programma elettorale, con le cittadine e i cittadini di Marsala».

Cittadine e cittadini, dunque che, in gran numero, hanno partecipato anche questo weekend agli incontri promossi nell’ambito di “Cento Progetti per Cento Contrade”, nei quartieri dei Santi Filippo e Giacomo e Ciavolo, dove a fare gli onori di casa sono stati rispettivamente Linda Licari, segretaria del Partito Democratico di Marsala, e Fabio Genna. In occasione del primo incontro, sono stati toccati temi come la carenza d’acqua, la questione dei rifiuti abbandonati, l’isolamento dovuto alla mancanza di mezzi pubblici e parcheggi; in occasione del secondo, invece, si è puntata l’attenzione sulle necessità di più contrade,Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo, definite “il forziere delle tradizioni marsalesi”, di poter avere accesso, in modo adeguato, ai servizi primari e, in particolare, di poter intervenire sull’annosa questione della SP 62, «strada pericolosissima, teatro di incidenti, anche gravi, sulla quale interverremo tempestivamente – dichiara la candidata Patti –per garantire maggiore sicurezza a chi la percorre e maggiore vivibilità ai residenti delle contrade di Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo».