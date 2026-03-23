La Pallacanestro Marsala incassa una brutta sconfitta a Siracusa

I ragazzi di Grillo subiscono il gioco degli avversari e si allontanano dal terzo posto. La Nuova Pallacanestro Marsala incassa una sconfitta pesante sul campo dell’ASD Siracusa Basket nella penultima giornata della poule salvezza, terminando il match sul punteggio di 85-66. I lilibetani sono partiti con grande determinazione, imponendosi nel primo quarto e tenendo testa agli avversari, ma il calo verticale nel secondo e terzo periodo ha compromesso irrimediabilmente la partita. La NPM ha aperto le danze con un avvio incoraggiante, costruendo un parziale positivo che lasciava presagire una gara equilibrata. Purtroppo, due break consecutivi subiti nei quarti centrali hanno permesso a Siracusa di dilagare. I tentativi di rimonta marsalesi si sono dimostrati poco efficaci, con la squadra incapace di recuperare terreno. Tra le note dolenti spicca la prestazione sottotono di Allegri, top scorer stagionale, limitato a soli 3 punti. Anche il lituano Justas è rimasto sotto i suoi standard abituali, con 14 punti, mentre l’intera rotazione ha faticato in trasferta, dove storicamente la NPM soffre per intensità difensiva e rimbalzi. Siracusa consolida il terzo posto, mentre Marsala scivola al quinto in classifica generale della poule retrocessione, posizione precaria che complica gli scenari play-out. L’ultimo atto della regular season della poule si disputerà il prossimo weekend: oltre alla fondamentale gara casalinga della NPM contro Basket Scicli Meerkat – che all’andata si impose 90-76 – ci sarà Siracusa vs Gioiese, con i siciliani padroni di casa contro una compagine calabrese già salva e con pochi stimoli. Per scalare almeno al quarto posto, che varrebbe il vantaggio del fattore campo nella eventuale bella delle poule play-out, Marsala dovrà vincere con un margine netto superiore ai 14 punti, sperando in un passo falso siracusano. La NPM, reduce da una stagione di alti e bassi con exploit come la rimonta su Siracusa al PalaMediPower e la solida vittoria su PGS Sales, punta a chiudere con orgoglio davanti al pubblico amico, richiamando i tifosi per un ultimo sforzo collettivo.