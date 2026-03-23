Giulia Adamo: “Confronto con giovani imprenditori ricco di ispirazione”

“Restare per coltivare il futuro”. E’ l’evento che si è svolto ieri presso il Circolo Lilibeo a Marsala. La candidata sindaco Giulia Adamo ha ringraziato il Rotary Club Marsala e il Circolo Libero per l’invito a partecipare definendo l’incontro un pomeriggio “ricco di ispirazione e confronto con giovani imprenditori, portatori dello spirito innovativo della città”. Adamo ha sottolineato il valore delle storie raccontate dai partecipanti, molti dei quali hanno maturato esperienze all’estero ma hanno deciso di tornare a Marsala, orgogliosi delle loro origini e della tradizione agricola di famiglia, spesso come terza generazione di agricoltori. La passione per l’agricoltura, unita a visione moderna e sostenibile, rappresenta secondo la candidata un motivo di orgoglio e una concreta speranza per il futuro della comunità locale.

Tra gli interventi più apprezzati, Adamo ha citato quello di Vito Laudicina, maestro del Balsamico Siciliano, che ha condiviso competenze e passione, arricchendo il dibattito su tradizione e innovazione agroalimentare. La candidata ha ribadito che Marsala deve puntare sui talenti locali per crescere, perché investire in chi ha radici solide in città significa coltivare un futuro sostenibile e ricco di risultati concreti.