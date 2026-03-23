Calcio: le trapanesi vincono in Eccellenza e serie C

Le squadre trapanesi vincono in Eccellenza e serie C. Nella 33ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza esce sconfitto dalla trasferta contro il Trapani. I granata dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con Celeghin, subiscono nella ripresa il gol del pareggio rossoblù firmato da Mazzeo. Quando la sfida del Provinciale sembra ormai avviata verso il pareggio, in pieno recupero il Trapani trova il gol del definitivo 2-1 con Winkelmann.

L’Accademia Trapani invece, supera 4-2 il Castellammare. I tre punti conquistati dalla Parmonval contro il Kamarat, costringono l’Accademia ad affrontare questi novanta minuti con grande attenzione. Nella corsa al quartultimo posto, fondamentale per un posizionamento favorevole nei playout, è assolutamente necessario fare risultato e possibilmente trovare il successo. L’operazione riesce in pieno grazie, soprattutto, a Luca Ficarrotta. Tenuto fuori dell’undici titolare per precauzione (fastidio muscolare), gli bastano quindici minuti, a inizio del secondo tempo, per realizzare la doppietta che indirizza la gara e crea i presupposti per la vittoria. Mister Pietro Tarantino dichiara: “Proseguiamo il nostro periodo positivo: con il risultato di oggi, inanelliamo tre vittorie e un pari di fila, che sono il presupposto migliore per la volata salvezza. Ficarrotta? In questo campionato fa la differenza e quando manca, perdiamo gran parte del nostro potenziale offensivo. Ci attende una lunga pausa in cui allenarci duramente. L’obiettivo del quartultimo posto è troppo importante per farcelo sfuggire”.