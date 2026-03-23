Calatafimi: escursionista cade e rimane ferito, soccorso alpino lo salva

Intervento di soccorso domenica mattina a Calatafimi-Segesta sul Monte Pispisa. Un escursionista di 67 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato lungo un tratto reso particolarmente insidioso dalla pioggia, riportando un grave trauma alla spalla. L’allarme è stato lanciato alla Centrale Operativa Palermo-Trapani del 118, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Sul posto sono intervenute una squadra proveniente da Palermo e due da San Vito Lo Capo, già impegnate in zona per l’assistenza all’Ecotrail della Riserva dello Zingaro. Nonostante le condizioni meteo avverse, caratterizzate da pioggia intensa, i tecnici sono riusciti a raggiungere la cima del monte e a prestare le prime cure all’infortunato. Dopo la stabilizzazione con un materassino a depressione e il posizionamento nella barella Lecco, l’escursionista è stato trasportato lungo un ripido viale tagliafuoco. Al termine della complessa operazione di discesa, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Alcamo per ulteriori accertamenti.