Basket: la Virtus Trapani va sotto contro il Gela

Sconfitta esterna per l’Automondo Virtus Trapani che perde il confronto con Gela Basket con il risultato finale di 89-65. La formazione trapanese si è presentata all’appuntamento in piena emergenza, penalizzata dalle assenze per infortunio che hanno inevitabilmente ridotto le rotazioni. Nonostante le difficoltà e i tanti giovani nel proprio roster, Trapani ha mostrato carattere e determinazione, provando a restare agganciata al match e a colmare il divario con orgoglio. Alla lunga, però, la maggiore profondità e qualità del roster gelese ha inciso in modo decisivo sull’esito della gara. Resta l’amarezza per non aver potuto giocare ad armi pari il confronto. La squadra di coach Valerio Napoli rimane comunque pienamente in corsa per un posto nei play-off, quando mancano ormai tre giornate alla conclusione della Poule Promozione di Serie C.

Nel Primo Quarto partenza a ritmo altissimo, con le triple di Miculis, Occhipinti, Paglia e Genovese a inaugurare la gara. Miculis continua a colpire la difesa gelese, ma Paglia e Occhipinti firmano il sorpasso sul 11-10 (4’). Sotto canestro è battaglia tra Miculis e Frolov, mentre Todorovic punisce dalla lunga distanza. Gela alza la pressione a tutto campo e, dopo un recupero, trova la tripla di Provenzani che vale il 22-12 all’8’. Dall’arco risponde Frisella, mentre Caiola e ancora Miculis capitalizzano nel pitturato. Frolov e Provenzani chiudono la prima frazione fissando il punteggio sul 29-17. Nel Secondo Quarto Miculis e Frolov aprono il parziale, mentre Occhipinti continua a colpire con precisione dall’arco. Dopo i liberi di Pace, è ancora Occhipinti a punire la difesa trapanese per il 37-21 (13’). Genovese è glaciale dalla lunetta e Pace trova ritmo dalla media, ma i punti di Frisella permettono a Trapani di riavvicinarsi sul 37-27 (15’). Caiola interrompe l’inerzia ospite, poi Genovese e Hajrovic segnano da sotto. Miculis resta impeccabile ai liberi, mentre Caiola e Pace firmano il 44-33 (16’). Gli attacchi continuano a prevalere sulle difese e coach Napoli è costretto al time-out dopo i canestri di Hajrovic e Caiola che valgono il 48-33 (17’). Trapani fatica a trovare la via del canestro e le squadre rientrano negli spogliatoi sul 52-36.

Nel Terzo Quarto Trapani parte con decisione, trovando subito le triple di Costadura e Pace. Gela però si scuote. I canestri di Frolov e Occhipinti rimettono in moto i padroni di casa, mentre Hajrovic domina sotto le plance e permette ai suoi di allungare ancora fino al 62-46 (24’). Costadura, Cirobisi e Pace provano a tenere in vita la Virtus, ma è Caiola a mettere il sigillo sulla frazione, fissando il 71-57. Infine nel Quarto Quarto Gela riparte con autorità e allunga subito grazie alle firme di Caiola, Occhipinti e Giusti, costringendo coach Valerio Napoli al time-out sul 77-57 (32’). Pace prova a riavvicinare i suoi con una tripla, ma Caiola continua a colpire una difesa trapanese in evidente difficoltà. Trapani fatica a trovare soluzioni offensive, mentre Hajrovic mantiene alta l’intensità dei padroni di casa. Nel finale coach Napoli decide di dare spazio ai giovani, premiandone l’impegno mostrato durante l’intera stagione. La partita si chiude così sul definitivo 89-65.