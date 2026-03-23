Agricoltura e prospettive, Curatolo: “Al Circolo Lilybeo politici con visione vecchia”

Ieri sera presso il Circolo Lilybeo di Marsala, il Rotary ha organizzato un’importante serata dedicata all’agricoltura, caratterizzata da un acceso dibattito sulle prospettive future di questo settore cruciale. Durante l’incontro, i giovani agricoltori hanno condiviso le loro speranze e visioni innovative per l’agricoltura, esponendo un approccio moderno che pone l’accento sulla logistica, la valorizzazione dei prodotti locali e l’apertura a mercati spesso trascurati. “Purtroppo, abbiamo assistito a un’incomprensione da parte di alcuni politici presenti, che hanno continuato a ripetere programmi legati a una visione agricola del passato. Questi discorsi, sebbene non privi di contenuto, non rispecchiano l’essenza del messaggio lanciato dai giovani. È fondamentale riconoscere l’importanza dell’innovazione e dell’adattamento ai tempi moderni, piuttosto che rimanere ancorati a vecchi schemi” ha affermato Leonardo Curatolo, candidato sindaco con la lista Marsala Futura.

Curatolo continua: “Il professor Trapani ha presentato la sua esperienza legata alla tipologia di vino e alle sue battaglie, ma è chiaro che il contesto attuale richiede un cambiamento di mentalità: c’è bisogno di azioni concrete e di ascolto attivo delle nuove generazioni. La preparazione e la formazione sono elementi chiave per il futuro dell’agricoltura, e l’assenza di un insegnamento adeguato rappresenta un problema di fondo da affrontare. È tempo che Marsala accolga il cambiamento e dia spazio alle idee fresche ed energiche dei giovani imprenditori agricoli. Solo così potremo guardare avanti e costruire un’agricoltura sostenibile e prospera per il nostro territorio. Ringraziamo tutti i partecipanti per il loro contributo al dibattito, e auspichiamo che questo confronto possa portare a un ascolto più attento e a una collaborazione proficua nel settore agricolo.Leonardo Curatolo Candidato Sindaco di Marsala”.