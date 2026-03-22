Trofeo Atena: podi per i giovanissimi marsalesi della Trinacriabjj

Buoni risultati sono stati ottenuti dagli atleti della Trinacriabjj al Trofeo Atena di boxe e kickboxing tenutosi a Trapani. La squadra marsalese guidata dalla maestra Giacoma Cordio ha riportato i seguenti risultati: due primi posti con Francesco Cuddretto nella boxe light e kick light, diversi secondi posti nella boxe light con Francesco Marino, Jacopo Arini, Giorgio Bertazzo, Domenico e Maya Paladino e con Sharon Fontana. Hanno fatto parte della squadra anche gli atleti più piccoli che hanno partecipato alla categoria Demo portando a casa tutti dei pareggi.