The Voice Generations: i marsalesi Liliana e Francesco in finale

Un sogno condiviso, vissuto sullo stesso palco e arrivato fino all’ultimo atto. Liliana Andreanò e suo figlio Francesco Lombardo sono ufficialmente in finale a “The Voice Generations“ – programma che va in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici – dopo essere stati scelti tra i tre migliori concorrenti del team guidato da Loredana Bertè. Un traguardo importante, costruito esibizione dopo esibizione, che ha emozionato il pubblico e conquistato i giudici. Madre e figlio, uniti non solo dal legame familiare ma anche da una profonda passione per la musica, hanno saputo distinguersi per intensità e complicità sul palco. Indimenticabile la loro interpretazione di “Sally”, che li ha consacrati tra i protagonisti più apprezzati del programma, facendo sognare il pubblico e confermando il loro talento. Ora l’ultimo passo: la finale è in programma il 27 marzo, dove Liliana e Francesco si giocheranno la vittoria in uno dei momenti più attesi del talent. Un appuntamento decisivo per una storia che ha già conquistato tutti.

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