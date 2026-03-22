Il Marsala 1912 vince in casa contro Bagheria per 1 a 0

Dopo alcune delusioni passate, come contro il Licata e il San Giorgio Piana, il Marsala 1912 torna a vincere. Lo fa in casa per la 27ª Giornata di Campionato di Eccellenza, con un primo tempo in cui gli azzurri cercano di dominare, ma con un 90011 Bagheria che non molla, anzi, ci mette più di una pezza con l’estremo difensore Furnari. Solo al 9′ del secondo tempo il Marsala riesce a violare la porta avversaria con un goal di Giardina. La gara però, per gli azzurri, è stata segnata da due pesanti assente, quella del portiere Scuffia squalificato per due turni e quella più pesante di Mister Ignoffo, che sarà assente dalla panchina lilybetana fino a fine Campionato, ovvero fino a giugno. Mister Ignoffo allenerà il Marsala anche per i probabili play off, ma non siederà in panchina.