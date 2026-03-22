Marsala: “Donna aggredita dal branco, ma i locali non c’entrano nulla”

Arriva una presa di posizione netta da parte dei gestori di un locale di Piazza del Popolo, punto di ritrovo nel cuore di Marsala. Attraverso una serie di post pubblicati sui social, i titolari del locale Mama’s hanno voluto raccontare la loro versione dei fatti su quanto accade nelle serate della movida marsalese, denunciando comportamenti che – a loro dire – stanno degenerando e mettendo in difficoltà chi lavora nel settore. Secondo i gestori, il problema non è la movida in sé, ma una gestione complessiva che non riesce più a garantire ordine e rispetto delle regole a partire da strade e piazze.

“Siamo stanchi”. Inizia così lo sfogo pubblico dei gestori del Mama’s di Marsala, che attraverso i social hanno deciso di intervenire per chiarire la propria posizione dopo le recenti ricostruzioni circolate su quanto accaduto durante una serata: “Stanchi di essere messi nel mirino, stanchi di leggere ricostruzioni false e sensazionalistiche… il nostro nome viene associato spesso a fatti che con noi non hanno nulla a che fare”. Da qui la scelta di “fare chiarezza una volta per tutte”. Innanzitutto una donna in strada è stata accerchiata da un gruppo di uomini che la stavano aggredendo. I gestori del locale guardano la scena hanno – di buon senso – chiamato subito il 112. “In attesa delle forze dell’ordine la donna è entrata di forza in un altro pub della Piazza, nel tentativo di trovare protezione. Purtroppo è stata subito raggiunta dai suoi aggressori e i gestori di questo locale hanno tentato di fermarli, rimanendo coinvolti. Nel frattempo il primo locale, che ha avvisato le forze dell’ordine, non aveva avventori all’interno nel momento in cui in strada è avvenuta l’aggressione, anzi, stava finendo le pulizie e stava per chiudere. “Noi non creiamo problemi, lavoriamo”, dicono i gestori dei locali.