Marsala, da capitale dei concerti a grande assente: come è cambiata la geografia della musica live in Sicilia

Dai palasport pieni degli anni ’90 al silenzio del 2026: la parabola dei grandi concerti a Marsala racconta una trasformazione che merita una riflessione da parte dell’organizzatore di eventi Filippo Peralta:

Negli anni ’90, parlare di grandi concerti in Sicilia significava inevitabilmente citare due città: Marsala e Acireale. Due poli strategici, due palasport adeguati per capienza e logistica, due punti di riferimento per le produzioni musicali nazionali e internazionali. In quegli anni, la musica dal vivo trovava lì la sua casa naturale: tournée, eventi e grandi nomi passavano quasi esclusivamente da queste due tappe. Marsala ha ospitato: Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Jovanotti, Litfiba, Pino Daniele, Sting. Oggi, però, lo scenario è radicalmente cambiato.

Dalla centralità alla marginalità

Marsala, che un tempo era crocevia di spettacoli e pubblico, non compare più tra le principali destinazioni dei grandi concerti del 2026. Un’assenza che pesa e che racconta molto più di una semplice evoluzione del mercato musicale: racconta un cambiamento di visione, di strategia e soprattutto di assenza di competenza politica legata ai grandi eventi. Nel frattempo, altre città siciliane hanno saputo cogliere le trasformazioni del settore. Il mondo dei concerti, infatti, non è più quello di trent’anni fa: produzioni più complesse, esigenze tecniche elevate, pubblico più vasto e diversificato. Non basta più avere uno spazio: servono infrastrutture, servizi, dialogo costante con gli organizzatori.

Il nuovo asse della musica live

Oggi la mappa dei grandi eventi in Sicilia parla chiaro. A guidare la scena è Messina, con lo Stadio San Filippo e nuove location capaci di attrarre nomi come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e Zucchero. Segue Catania, con Villa Bellini trasformata in un vero hub musicale estivo: qui si esibiranno artisti come Emma Marrone, Blanco, Caparezza e Giorgia. Anche Palermo consolida il suo ruolo, tra Teatro di Verdura, Velodromo e grandi eventi al Foro Italico, ospitando nomi come Claudio Baglioni, Sfera Ebbasta e Jovanotti. Non mancano poi le location di prestigio: il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Antico di Taormina, che continuano ad attrarre artisti internazionali come Bryan Adams e produzioni di alto livello.

Il ruolo delle amministrazioni

Cosa è cambiato davvero? La risposta sta nella visione politica e amministrativa. Le città che oggi dominano la scena hanno compreso una verità fondamentale: i concerti non sono solo eventi culturali, ma veri motori economici. Turismo, ristorazione, trasporti, indotto commerciale: ogni grande evento genera ricchezza diffusa. Per questo motivo, le amministrazioni locali hanno iniziato a:

investire in infrastrutture adeguate

migliorare accessibilità e servizi

dialogare con promoter e produzioni

creare condizioni favorevoli per eventi a pagamento, sostenibili e non dipendenti esclusivamente da fondi pubblici

Marsala, invece, sembra non aver seguito questo percorso con la stessa determinazione.

Un’occasione mancata

L’assenza di Marsala dal calendario dei grandi eventi 2026 non è casuale. È il risultato di scelte – o mancate scelte – nel tempo. In un settore sempre più competitivo, restare fermi equivale a essere esclusi. E mentre festival come Ypsigrock o nuove rassegne in tutta l’isola continuano a crescere e innovarsi, la città che un tempo era protagonista resta oggi ai margini.

Guardare avanti

La domanda, a questo punto, è inevitabile: Marsala può tornare a essere un punto di riferimento? La risposta è sì, ma a una condizione: cambiare approccio. Servono visione strategica, investimenti mirati e una nuova consapevolezza del valore economico e culturale della musica dal vivo. Perché la storia insegna che le capitali non sono eterne. Ma insegna anche che, con le scelte giuste, si può sempre tornare a esserlo.

[ Filippo Peralta ]