“Non Solo Estate”: a Favignana Workshop sul turismo lento

Si svolgerà a Favignana, il Workshop “Isole Egadi: non solo estate, il turismo lento e destagionalizzato”, presso la “Sala Ristorante” dell’ex Stabilimento Florio. I lavori si svolgeranno giovedì 26 marzo dalle 11 alle 17. Organizzato da LAGAP, associazione a caratura nazionale che riunisce Guide Ambientali Escursionistiche Professioniste, il Workshop avrà la partecipazione delle più importanti associazioni di guide ambientali. Hanno infatti aderito all’invito di LAGAP, AIGAE, ASSOGUIDE, FEDERESCURSIONISMO SICILIA. Oltre alle associazioni di guide saranno presenti anche FEDERPARCHI e CAMMINI FRANCIGENI DI SICILIA. Inoltre sono stati invitati e hanno confermato la loro partecipazione anche il Comune di Favignana, l’Area Marina Protetta Isole Egadi, il GAL ELIMOS, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che hanno dato anche il patrocinio gratuito all’evento.



Parteciperanno anche operatori locali come la Pro Loco Isole Egadi e la Confesercenti Trapani. Sono invitati a partecipare tutti coloro che vogliono approfondire l’argomento e apportare suggerimenti e proposte per arricchire i contenuti e la progettualità. Il Workshop vuole rappresentare un’opportunità per analizzare e approfondire quelle attività eco-sostenibili che potrebbero apportare un contributo importante affinché le Isole Egadi possano diventare un riferimento a livello mondiale del turismo lento e rispettoso dell’ambiente. In particolare, si cercherà di sviluppare dei focus su: le attività economiche legate al turismo destagionalizzato; la rete sentieristica delle Isole Egadi; il ruolo della AMP; la promozione del turismo lento; un nuovo modo di raccontare e vivere l’Arcipelago e una proposta di collaborazione della rete degli operatori turistici. Sarà, pertanto, l’occasione per acquisire preziose conoscenze e partecipare attivamente allo sviluppo di questa preziosa opportunità per la comunità egadina.

Sarà proposta, a fine Workshop, la firma di adesione ad una lettera di intenti per proseguire con altre attività per il raggiungimento dello scopo. Il giorno successivo, venerdì 27, le guide locali organizzeranno delle brevi escursioni in ogni isola, Favignana, Marettimo e Levanzo. Per informazioni è possibile contattare la guida LAGAP Giorgio De Simone alla mail: sicilia@lagap.org – www.sicilyhiking.it