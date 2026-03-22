Erice ricorda il sacrificio del vice brigadiere Lungaro morto alle Fosse Ardeatine

L’Amministrazione comunale di Erice, nella giornata di lunedì 24 marzo 2026, collocherà ai Giardini del Balio una stele commemorativa dedicata al vice brigadiere di Pubblica Sicurezza Pietro Ermelindo Lungaro, Medaglia d’Argento al Valor Militare, tragicamente ucciso nell’eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. L’iniziativa nasce con l’intento di custodire e tramandare la memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita in difesa dei valori di giustizia e libertà, contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità ericina e la propria storia. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei discendenti.

La proposta di collocazione della stele è stata avanzata dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione di Trapani intitolata allo stesso Lungaro – ed è stata accolta dall’Amministrazione comunale quale ulteriore segno di riconoscenza verso quanti hanno pagato con la vita il proprio impegno al servizio dello Stato. «Ricordare Pietro Ermelindo Lungaro significa rendere omaggio non soltanto a un nostro concittadino, ma a tutti coloro che, nei momenti più bui della storia del Paese, hanno saputo scegliere la strada del dovere e della dignità», dichiara la sindaca, Daniela Toscano. «La collocazione di questa stele rappresenta un gesto concreto di memoria condivisa e un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché i valori di libertà, legalità e responsabilità civile continuino a essere un punto di riferimento per la nostra comunità».