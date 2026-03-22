Andrea Russo: “Mi spendo per la cultura e l’arte della comunità marsalese”. VIDEO

Andrea Russo, candidato al Consiglio comunale di Marsala per ProgettiAmo Marsala, alle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio, sosterrà la candidata sindaca Andreana Patti.

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Russo, perchè ha deciso di candidarsi?

E’ la mia prima esperienza elettorale ma sono stato uno dei fondatori del movimento ProgettiAmo Marsala dell’avvocato Paolo Ruggieri. Ho sempre avuto una grande passione per la politica in un territorio come questo, per cui mi sono speso in altre vesti.

ProgettiAmo Marsala ha una storia politica specifica. Perchè avete deciso di sostenere la dottoressa Patti?

Si era fatto un discorso intorno ad altri nominativi prima della scelta definitiva. Il movimento però è civico, fatto da persone di varie correnti, anche apolitiche ma con competenze specifiche; c’è un organo votante che si riunisce e delle commissioni che si occupano di vari temi. Quindi è stata la nostra una scelta condivisa quella di convergere con Patti. In lei ho trovato una figura con la quale ci si può confrontare.

Se dovesse diventare consigliere comunale, di cosa vorrebbe occuparsi?

Io vengo dalle realtà culturali della Città di Marsala, sono ad oggi direttore artistico della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, sono anche un musicista, mi occupo di teatro, grande passione di mio padre Enrico. Mi occuperò di questo al di là dei personalismi. E vorrei che la campagna elettorale si svolga con toni bassi, soprattutto sui social.

Come si sta svolgendo il suo consenso personale?

Devo dire che fa piacere ricevere attestati di stima da chi mi conosce. Io sono qui per fare esperienza, metto faccia e cuore in questo.