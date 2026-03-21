Trapani, la Caritas: “Non abbiamo autorizzato raccolta fondi per uova di Pasqua”

E’ giunta una segnalazione alla Caritas di Trapani, in merito ad una presunta raccolta fondi per l’acquisto di uova di Pasqua a scopo sociale. La Caritas diocesana di Trapani però, chiarisce di non aver autorizzato alcuna raccolta e di segnalare alle forze dell’ordine eventuali falsi volontari: “Chi desidera dare un contributo per le attività della Caritas diocesana, può recarsi presso la sede di via Lodi, 2 Erice Casa Santa o chiamare al numero +39 0923 187 2133″, in questo modo e non in altri, che magari arrivano da soggetti che sono intenzionati a truffare.