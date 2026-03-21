Trapani: due arresti per spaccio di droga a San Giuliano

redazione

Trapani: due arresti per spaccio di droga a San Giuliano

Condividi su:

sabato 21 Marzo 2026 - 08:57

Spaccio nei quartieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato due soggetti trapanesi di 35 e 37 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato alla repressione di reati legati allo spaccio di droga hanno sottoposto a perquisizione un appartamento, adibito a piazza di spaccio, nel quartiere San Giuliano. Entrati nell’abitazione, i Carabinieri hanno sorpreso i due trapanesi in possesso di hashish, residui di cocaina, un bilancino di precisione e soldi in contanti, tutti posti sotto sequestro. Dopo l’arresto e l’udienza di convalida per entrambi sono stati posti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta