Torna “Sveliamo i Misteri”: a Trapani percorsi didattici guidati ￼

“Sveliamo i Misteri” è una iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Museo Pepoli, con la collaborazione del Museo Diocesano di Trapani e della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Il progetto consiste in un momento di accoglienza ed in una visita didattica ai sacri gruppi dei Misteri, rivolta a studenti degli Istituti di ogni ordine e grado. L’iniziativa, finalizzata a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso legato ai riti della Settimana Santa nella città di Trapani, anche quest’anno sarà dedicata alla valorizzazione delle opere d’arte prodotte nella città di Trapani e delle tecniche di realizzazione (soprattutto la tecnica unica dell’artigianato artistico trapanese in legno, tela e colla) facendo comprendere il valore storico-culturale del patrimonio locale. E’ occasione preziosa per rendere consapevoli gli studenti, anche i più piccoli, dei diritti e dei doveri che ogni cittadino ha verso questo patrimonio, dice la direttrice del Museo diocesano Lina Novara.

L’iniziativa prevede l’accoglienza presso la sede del Museo Diocesano – chiesa di S. Nicola (Via Sieri Pepoli, angolo via Carreca) con un percorso guidato sulla Passione di Cristo nell’arte attraverso le opere che vi si conservano: un dipinto con Gesù nell’orto e uno con l’Ecce Homo, la statua dell’ Ecce Homo, la Pietà fra s. Agata e s. Lucia, la sollevazione della croce di Domenico Li Muli e l’opera Cristo fra i ladroni. Il secondo momento di “sveliamo i Misteri” si tiene invece presso la chiesa del Collegio dei Gesuiti dove attualmente sono conversati i sacri gruppi che compongono la processione del Venerdì Santo: i singoli gruppi dei Misteri, con gli opportuni riferimenti agli episodi descritti nei Vangeli, attraverso una analisi storico-artistica e una lettura iconografica ed iconologica dei personaggi che popolano le scene. La visita fornirà anche l’occasione per opportuni riferimenti ad altre opere in legno tela e colla, o anche di materiali diversi, aventi attinenza col tema della passione di Cristo e con la produzione locale, presenti in chiese cittadine e del territorio. L’iniziativa si svolge ogni giorno in due turni: dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 13. E’ richiesta la prenotazione. Per info: tel. 340 2352540; e-mail: amicimuseopepoli@live.it