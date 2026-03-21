Patologie reumatologiche: l’ASP di Trapani incontra le associazioni dei pazienti

Un momento di confronto concreto tra istituzioni sanitarie e rappresentanze dei pazienti si è svolto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, dove il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti ha incontrato il Presidente dell’ANMAR (Associazione nazionale malati reumatici) e dell’AMARV (Associazione malati reumatici Regione Veneto), Silvia Tonolo, accompagnata da Teresa Perinetto, Presidente dell’ASIMAR (Associazione siciliana malati reumatici) e della sezione di Trapani.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate alle Giornate reumatologiche, alle quali il Commissario ha preso parte attivamente, condividendo un dialogo diretto con le associazioni dei pazienti affetti da patologie reumatologiche. Un’occasione importante per raccogliere istanze, esperienze e proposte provenienti dal territorio. L’iniziativa ha segnato l’avvio di un percorso orientato all’ascolto e alla vicinanza, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione non solo agli aspetti clinici, ma anche alla qualità della vita dei pazienti. Le patologie reumatologiche rappresentano infatti una realtà ampiamente diffusa nella popolazione. In tale ambito, particolare attenzione viene rivolta dall’Azienda anche alle patologie rare, che costituiscono una componente significativa all’interno del vasto spettro di queste affezioni e che richiedono percorsi diagnostici e assistenziali sempre più mirati e integrati. L’ASP di Trapani esprime il proprio ringraziamento a Silvia Tonolo e Teresa Perinetto per il contributo offerto, nonché al personale sanitario, composto da medici giovani ed esperti, che quotidianamente si dedicano con impegno sia all’attività clinica sia alla ricerca scientifica.