Era di Marsala lo studente di 20 anni precipitato dalla torre dell’Università di Padova

Pare sia di Marsala lo studente di 20 anni che ieri mattina, venerdì 20 marzo, a Padova, sede della facoltà di Economia dell’Ateneo in cui studiava, si è gettato – pare volontariamente – dalla torre del complesso Piovego Nord di via Ugo Bassi.

Erano tanti gli studenti che in quel momento stavano raggiungendo le aule quando è scattato l’allarme: il ragazzo è precipitato giù sotto gli occhi dei colleghi. Subito sul posto il 118 e la polizia, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.