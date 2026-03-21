“Restare per coltivare il futuro”: a Marsala storie di famiglie agricole e giovani imprenditori

Marsala ospiterà domenica 22 marzo un incontro-conferenza dal titolo “Restare per coltivare il futuro – Storie di famiglie agricole e giovani imprenditori che hanno creduto nelle potenzialità del territorio, nella continuità familiare e nel futuro”. L’appuntamento è fissato alle ore 17 nei locali del Circolo Lilybeo, in Via Vaccari 1 (Piazza Loggia), con ingresso libero a tutta la cittadinanza. L’evento, promosso dal Circolo Lilybeo in collaborazione con il Rotaract e il Rotary Club di Marsala, si propone di raccontare scelte di vita e professionali che guardano al futuro del territorio. Attraverso testimonianze dirette, saranno presentate esperienze emblematiche di famiglie agricole e giovani imprenditori che hanno deciso di rimanere sul territorio, innovare e valorizzare le risorse agrarie locali, creando aziende orientate allo sviluppo sostenibile.

“Si tratta di un momento di confronto qualificato, dove tradizione e innovazione si incontrano per immaginare nuovi percorsi di crescita per l’intera comunità”, spiegano gli organizzatori. L’incontro sarà concluso da una degustazione dei prodotti delle aziende partecipanti, tra cui fragole, mirtilli, lamponi, more, olio extravergine d’oliva, vini, aceto balsamico, formaggi e yogurt di pecora, oltre a specialità dell’agriristoro contadino. Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di Giovanni Gaudino (Presidente Circolo Lilybeo Marsala), Antonio De Vita (Presidente Rotary Club Marsala) e Vincenzo Valenti (Presidente Rotaract Club Marsala), mentre i lavori saranno coordinati da Rino Bonomo (Circolo Lilybeo Marsala) e Enzo Trapani (Rotary Club Marsala).

Gli interventi vedranno protagonisti:

Vito Laudicina – Condiaroma 33 (Aceto balsamico siciliano)

– Condiaroma 33 (Aceto balsamico siciliano) Caterina, Leonardo e Rosario Bertolino – Azienda Agricola Tommaso Bertolino

– Azienda Agricola Tommaso Bertolino Federica Genna – Caseificio Genna

– Caseificio Genna Matteo Mannino – Azienda Agricola Mannino

– Azienda Agricola Mannino Dario Foderà – Cantina Foderà

– Cantina Foderà Gianfranco Maltese – Tenuta Maltese

– Tenuta Maltese Agata Gambina – A piccoli frutti di Vito Gambina

– A piccoli frutti di Vito Gambina Flavia e Giacomo Rallo – Marchese delle saline – Flavia Wines

– Marchese delle saline – Flavia Wines Vito Giacalone – Oleificio Sant’Anna

La chiusura dell’evento sarà affidata a Nicola Trapani del Circolo Lilybeo Marsala.