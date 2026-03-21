Marsala: il PD presenta i candidati alle Amministrative e parla delle problematiche delle contrade nord

Nella contrada Santi Filippo e Giacomo di Marsala, si è svolto un partecipato momento di confronto organizzato dal Partito Democratico a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti. L’incontro ha confermato la volontà di riportare al centro dell’agenda politica le aree della città troppo spesso trascurate. Prosegue così il tour nelle diverse contrade, con l’obiettivo di ascoltarne direttamente criticità e punti di forza. Durante l’incontro, i residenti hanno espresso con chiarezza le principali problematiche del quartiere: dall’emergenza dei rifiuti abbandonati alla cronica carenza idrica, fino alla mancanza di parcheggi e a un servizio di trasporto pubblico insufficiente a garantire un reale collegamento con il resto della città. L’incontro è stato moderato da Mariella Domingo. Ad aprire i lavori è stata la segretaria Linda Licari, che ha illustrato alla candidata sindaca le peculiarità del territorio e ha sottolineato la centralità delle periferie.

La segretaria del Partito Democratico di Marsala Linda Licari ha dichiarato: “Non esistono cittadini di serie B. La qualità della democrazia di una città si misura dalla cura che l’amministrazione riserva alle sue periferie e alle aree interne. Occuparsi di acqua, trasporti e decoro in una contrada non è ordinaria amministrazione: è un atto di giustizia sociale. Sosteniamo con forza il progetto di Andreana Patti perché mette al primo posto la dignità di chi vive lontano dal centro, garantendo servizi essenziali e prossimità”. È intervenuto successivamente Salvatore Angi, imprenditore della zona e candidato nelle liste del Partito Democratico. La candidata sindaca Andreana Patti ha accolto le istanze dei cittadini, impegnandosi in un piano di intervento mirato: “Le criticità sollevate questa stasera sono ferite aperte che richiedono soluzioni strutturali, non rattoppi elettorali. Il nostro obiettivo è una Marsala policentrica, dove ogni contrada abbia la stessa attenzione e gli stessi diritti del centro storico”.

Nel corso dell’incontro, la segretaria ha inoltre presentato i candidati del Partito Democratico a sostegno della candidata sindaca Patti, ringraziando anche i rappresentanti dei partiti dell’area progressista presenti. Il gruppo del Partito Democratico ringrazia tutti i partecipanti per il contributo appassionato e costruttivo, sottolineando come la grande affluenza testimoni una forte voglia di cambiamento in vista del voto del prossimo mese di maggio.